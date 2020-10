PREDILIFE : PrediLife : lancement de la réservation par internet de la consultation de prévention de cancer du sein

PrediLife : lancement de la réservation par internet de la consultation de prévention de cancer du sein

Paris, France le 1er octobre 2020 à 9h00 CET - PREDILIFE (Euronext Growth Paris - FR0010169920 - ALPRE), annonce le lancement de la réservation par internet de consultations de prévention du cancer du sein.

A l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié au cancer du sein, Predilife élargit la diffusion de son offre en permettant aux femmes de réserver des consultations de prévention du cancer du sein via son site www.predilife.com.

Ces consultations avec des médecins spécialisés permettent de prédire pour chaque patiente son risque individuel de développer un cancer du sein et de proposer un suivi personnalisé. L'objectif est de pouvoir identifier plus tôt les futurs cancers avancés pour les traiter plus efficacement et réduire ainsi la mortalité de cette maladie qui est aujourd'hui en France de 12 000 femmes/an.

Cette offre est disponible en cabinet ou par téléconsultation en région parisienne, à Paris, Versailles, Neuilly ou Saint Cloud et nous la lançons également à Toulouse ou Epinal. D'autres sites vont suivre.

Nos études de marché estiment qu'environ 30% des femmes de plus de 40 ans souhaitent pouvoir bénéficier de ce type de consultation. Pour les rejoindre, nous allons communiquer largement via les réseaux sociaux et la presse avant de poursuivre l'extension de notre offre en France et à l'international.

