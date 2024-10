PREDILIFE : Predilife franchit une nouvelle étape dans la commercialisation de ses bilans : plus de 1 000 salariés inscrits à l'occasion d'Octobre Rose

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 08 OCTOBRE 2024

Predilife franchit une nouvelle étape dans la commercialisation de ses bilans : plus de 1 000 salariés inscrits à l'occasion d'Octobre Rose

Villejuif, France, le 08 octobre 2024 à 08H45 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce avoir franchi une nouvelle étape à l'occasion d'Octobre Rose avec plus de 1 000 salariés inscrits ou en cours d'inscription.

Les bilans prédictifs du cancer du sein et multi-pathologies ont été lancés après l'épidémie de Covid grâce à l'essor de la téléconsultation. Cette offre permet de toucher tous les salariés, y compris ceux qui exercent loin des grandes villes et répond à une forte demande puisque selon l'étude Ipsos 80% des salariés souhaitent bénéficier d'un bilan prédictif. La diffusion de ces bilans est très prometteuse car elle concerne :

tous les secteurs d'activité : Distribution, Luxe, Banque, Assurance, Agroalimentaire, BTP…

toutes les tailles d'entreprises : PME, ETI, Grands groupes, soucieux de leur image de marque et du bien-être de leurs collaborateurs ainsi que de l'impact ESG.

Cette offre se décline en deux versions :

le bilan prédictif du cancer du sein

le bilan prédictif multi-pathologies (principaux cancers et maladies cardiovasculaires).

Predilife utilise différents dispositifs médicaux propriétaires (MammoRisk, LungRisk, ColonRisk, ProstRisk, MelanoRisk, CardiRisk) permettant de prédire respectivement les cancers du sein, du poumon, du colon, de la prostate, mélanome et l'infarctus.

MammoRisk est à ce jour l'unique marque qui a vocation à être apportée dans une filiale dédiée. Cette branche autonome d'activité est la seule à bénéficier d'une valorisation indépendante. Celle-ci déjà communiquée [1] sera confortée par une nouvelle évaluation dans le cadre de l'apport d'actif [2] .

La satisfaction des clients de 4,6/5, et le taux de recommandation de plus de 92 % ont permis à cette offre, lancée depuis seulement 2 ans, de bénéficier de la confiance renouvelée de nombreux acteurs et de toucher de nouvelles entreprises.

L'extension de ces bilans prédictifs à tous les salariés de grands groupes est en cours, notamment au travers d'appels d'offre visant à généraliser les tests effectués sur de premiers échantillons. L'adoption par des acteurs de l'assurance ou du secteur mutualiste est elle aussi gage de financement futur. Ces multiples contrats ont permis de dépasser sur ce seul mois d'octobre le nombre de plus 1 000 salariés touchés par nos bilans prédictifs.

Stéphane Ragusa, PDG, déclare : « Je suis heureux de voir que notre offre innovante est adoptée par un nombre croissant d'entreprises. De nombreux acteurs ont engagé leurs ressources et leur réputation en proposant ces bilans prédictifs à leurs salariés. MammoRisk est aujourd'hui une marque établie en matière de cancer du sein et je remercie nos clients d'avoir étendu leur programme dans le cadre des bilans multi-pathologies . »

[1] https://www.predilife.com/wp-content/uploads/2024/04/CP_Valorisation-du-logiciel-MammoRisk.pdf

[2] https://www.predilife.com/communiques-et-publications/communiques-de-presse/signature-du-traite-dapport-partiel-dactif-relatif-a-la-filialisation-de-mammorisk/