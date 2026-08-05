PRÉCIEUX-La baisse des rendements obligataires et les négociations avec l'Iran devraient permettre à l'or d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'or franchit à la hausse sa moyenne mobile sur 50 jours

* Le platine et le palladium atteignent leur plus haut niveau depuis juin

* L'argent atteint son plus haut niveau depuis un mois

(Ajout des cours de clôture) par Polina Devitt et Sukanya Mitra

Mercredi, les cours de l'or ont atteint leur plus haut niveau en près de sept semaines et étaient en passe d'enregistrer leur plus forte hausse journalière depuis février, grâce à la baisse des rendements des bons du Trésor et aux espoirs de progrès concernant la réouverture du détroit d'Ormuz.

L'or au comptant XAU= a grimpé de 4,4 % à 4 253,36 dollars l'once à 14 h 15 (heure de l'Est) (18 h 15 GMT), après avoir atteint 4 264,93 dollars, son plus haut niveau depuis le 18 juin, et franchi à la hausse la moyenne mobile sur 50 jours, qui lui sert désormais de support à 4 160 dollars.

Les contrats à terme sur l’or américain GCcv1 pour livraison en décembre ont progressé de 3,7 % pour clôturer à 4 305,20 dollars l’once.

« Les premiers investisseurs reviennent vers les métaux précieux, car la probabilité de hausses des taux d’intérêt a diminué depuis la semaine dernière. La forte baisse du dollar y contribue. La "pause" iranienne y contribue également », a déclaré Tai Wong, un négociant indépendant en métaux.

Le dollar s’est négocié à un niveau proche de son plus bas depuis six semaines face aux principales devises, tandis que le rendement des obligations américaines à 10 ans US10YT=RR oscillait près de son plus bas depuis une semaine après que le président Donald Trump a déclaré que son administration avait eu de "très bonnes discussions" avec l’Iran au cours de négociations qui ont duré toute la journée, alimentant l’espoir que le conflit, qui dure depuis cinq mois, pourrait toucher à sa fin.

La baisse du dollar rend l’or moins cher pour les acheteurs étrangers, tandis que la baisse des rendements réduit le coût d’opportunité lié à la détention d’or.

Toutefois, l’or affiche toujours une baisse d’environ 24 % depuis qu’il a atteint un record de 5594,82 dollars en janvier, et une baissede 19 % depuis le début de la guerre en Iran, qui a attisé les craintes d’inflation liée à l’énergie et renforcé les paris sur des hausses de taux d’intérêt.

La demande d’or des banques centrales au premier semestre 2026 a été la plus faible depuis 2022, selon le World Gold Council. Les sorties des fonds négociés en bourse (ETF) adossés à l’or ont totalisé 45 tonnes au deuxième trimestre, période durant laquelle l’or a enregistré sa plus forte baisse trimestrielle depuis 2013, reculant de 14 %.

Avec des achats modérés de la part des banques centrales, un intérêt des particuliers tourné vers d’autres actifs et une demande physique modérée en Asie GOL/AS , la demande des ETF, sensibles aux taux d’intérêt, est de retour et redevient le moteur des cours de l’or, a indiqué J.P. Morgan dans une note.

« Pour que le secteur des métaux prenne véritablement son essor, il faut que les baisses de taux soient anticipées par les marchés, mais, pour l’instant, cela ne se produira pas avant 2027, au plus tôt », a déclaré M. Wong.

Le cours au comptant de l'argent XAG= a progressé de 4,4 % à 62,11 dollars l'once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 6 juillet.

Le platine XPT= s'est raffermi de 0,2 % à 1 740,04 dollars l'once et le palladium XPD= a progressé de 1,5 % à 1 373,24 dollars. Ils ont atteint leurs plus hauts niveaux respectivement depuis le 17 juin et le 2 juin, dans le sillage des pourparlers de paix avec l'Iran.

« Depuis le début du conflit, les cours du platine et du palladium ont déjà intégré de nombreux facteurs défavorables, allant des inquiétudes liées au ralentissement de la production automobile à la part de marché croissante des véhicules électriques, en passant par les perspectives de croissance du recyclage », a déclaré Suki Cooper, de Standard Chartered.

Elle s'attend à ce que le platine soit en situation de pénurie cette année et que le palladium bascule dans une situation d'excédent en 2026.