PRECIEUX-L'or reste stable alors que la hausse des prix du pétrole et les problèmes d'inflation freinent la demande de valeurs refuges

* Les prix du pétrole augmentent de plus de 5%

* Les États-Unis et Israël échangent des frappes aériennes avec l'Iran

* Hausse du dollar américain et des rendements des bons du Trésor à 10 ans

* L'indice des prix à la consommation américain est attendu plus tard dans la journée

(Mise à jour des prix à la mi-séance dans la zone EMEA) par Ishaan Arora

L'or est resté stable mercredi, la hausse des prix du pétrole alimentant les craintes d'une flambée de l'inflation et tempérant les espoirs de réduction des taux d'intérêt, tandis que la demande de valeur refuge dans le contexte de la guerre américano-israélienne contre l'Iran a limité les pertes.

L'or au comptant XAU= a baissé de 0,1% à 5 183,82 dollars l'once, à 1132 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain

GCcv1 pour livraison en avril ont chuté de 1% à 5 191,60 dollars.

"Après la chute d'hier, le pétrole rebondit aujourd'hui, confirmant que les tensions ne sont pas encore terminées. Ces derniers jours, le prix de l'or n'a pas bougé de manière significative, se maintenant bien au-dessus de 5 000 dollars", a déclaré Carlo Alberto De Casa, analyste chez Swissquote, ajoutant que la hausse du dollar et des taux de référence du Trésor américain à 10 ans faisait également pression sur le lingot. USD/ US/

Un dollar plus fort augmente le coût de l'or pour les acheteurs étrangers, tandis que des rendements du Trésor plus élevés réduisent l'attrait des lingots sans rendement.

Les prix du pétrole ont rebondi, les marchés doutant que le plan de l'Agence internationale de l'énergie pour une libération record des réserves de pétrole puisse compenser les chocs d'approvisionnement potentiels du conflit au Moyen-Orient. O/R

Les États-Unis et Israël ont échangé des frappes aériennes avec l'Iran alors que la guerre entrait dans sa deuxième semaine, fermant effectivement le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement pour un cinquième du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié.

"Il me semble probable que les investisseurs augmentent maintenant leur exposition au métal précieux en tant que valeur refuge", a ajouté Carlo Alberto De Casa.

Les marchés attendent maintenant l'indice américain des prix à la consommation pour février, prévu plus tard dans la journée, et l'indice des dépenses personnelles de consommation, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, vendredi.

Les prix à la consommation ont probablement augmenté en février en raison de la hausse du coût de l'essence. Le conflit faisant grimper les prix du pétrole, une nouvelle hausse de l'inflation est attendue en mars.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux à la fin de sa réunion de deux jours, le 18 mars.

FEDWATCH Bien qu'il soit considéré comme une protection contre l'inflation, l'or perd de son attrait lorsque les taux d'intérêt augmentent.

Pendant ce temps, l'argent au comptant XAG= a chuté de 2% à 86,60 $ l'once, le platine au comptant XPT= a perdu 1% à 2 179,64 $, et le palladium XPD= a baissé de 1,1% à 1 637,40 $.