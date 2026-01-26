PRECIEUX-L'or dépasse les 5 100 dollars et atteint son plus haut niveau historique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'or a dépassé les 5 100 dollars l'once lundi pour atteindre un sommet historique, poursuivant ainsi son rallye historique, alors que les tensions géopolitiques accrues ont stimulé la demande de valeurs refuges.