PRECIEUX-L'or dépasse les 5 100 dollars et atteint son plus haut niveau historique
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 07:50

L'or a dépassé les 5 100 dollars l'once lundi pour atteindre un sommet historique, poursuivant ainsi son rallye historique, alors que les tensions géopolitiques accrues ont stimulé la demande de valeurs refuges.

Argent
108,11 USD Six - Forex 1 +4,99%
Or
5 095,58 USD Six - Forex 1 +2,26%
Platine
2 729,50 USD Six - Forex 1 0,00%
