Glucksmann confirme qu'il ne participera pas à une primaire à gauche pour 2027

Raphaël Glucksmann lors d'une réunion le 16 novembre 2025 à Pontoise ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Raphaël Glucksmann a confirmé lundi qu'il ne participerait pas à la primaire lancée samedi par une partie de la gauche et a proposé à la place "à ses partenaires socialistes de travailler à une plateforme commune" pour 2027.

"Je n'y serai pas (à la primaire), je ne changerai pas d'avis dessus", a répété l'eurodéputé sur BFMTV-RMC.

"Cette primaire, c'est une volonté de ne pas choisir entre les deux pôles qui existent à gauche, entre d'un côté Jean-Luc Mélenchon, le populisme, la brutalisation du débat public, le refus de l'Union européenne et de l'autre, une gauche sociale démocrate qui assume de vouloir gouverner le pays, qui est viscéralement pro-européenne", a-t-il justifié.

"C'est l'affirmation de ces deux pôles qui permettra d'enclencher des dynamiques au moment des élections", a-t-il assuré.

La primaire de la gauche non mélenchoniste en vue de la présidentielle a passé la vitesse supérieure samedi à Tours, où ses représentants ont annoncé qu'elle aurait lieu le 11 octobre prochain, même si le PS, divisé en interne, doit encore se prononcer officiellement sur sa participation.

Cette primaire "débouchera sur une candidature qui sera le plus petit dénominateur commun et finira dans une compétition +plus à gauche que moi tu meurs+. Et finalement, pour aller aux législatives après s'être fait bananer à la présidentielle, faire des deals avec Jean-Luc Mélenchon", a-t-il résumé.

D'ailleurs, "la moitié des gens qui participent à cette primaire sont pour des accords avec Jean-Luc Mélenchon", a-t-il noté, en référence notamment aux Ecologistes.

M. Glucksmann a appelé à la place "ses partenaires socialistes à faire une plateforme commune qui permette ensuite d'enclencher une dynamique électorale".

"Dans le projet que nous proposerons pour la France", l'éducation "sera au cœur" car "nous laissons aujourd'hui l'école péricliter et la France est le pays qui paie le plus mal en Europe ses professeurs en rapport avec son PIB".