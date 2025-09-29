PRECIEUX-L'or dépasse les 3 800 dollars l'once et atteint un niveau record grâce aux prévisions de baisse des taux d'intérêt et aux inquiétudes géopolitiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump espère conclure un accord pour maintenir le gouvernement ouvert

*

Un analyste estime que la hausse de l'or se poursuivra et que l'objectif est de 3 900 dollars l'once

*

L'argent atteint son plus haut niveau depuis 14 ans

*

Le platine au plus haut depuis 12 ans

(Ajout d'un paragraphe 13 sur la démission des directeurs généraux de Newmont et Barrick et mise à jour des prix) par Anmol Choubey

Le prix de l'or a dépassé les 3 800 dollars l'once pour la première fois lundi pour atteindre un niveau record, alors que les attentes de nouvelles réductions des taux américains et les inquiétudes concernant une fermeture potentielle du gouvernement ont alimenté la demande de valeur refuge dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue.

L'or au comptant XAU= était en hausse de 1,5% à 3 817,16 $ l'once à 1227 GMT, après avoir atteint 3 831,19 $ plus tôt dans la session.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en décembre étaient en hausse de 1% à 3 846,90 dollars.

L'indice du dollar américain .DXY a baissé de 0,2%, rendant le lingot moins cher pour les acheteurs étrangers.

USD/

"Certains décrivent l'or comme la somme de toutes les peurs, qu'elles soient économiques ou politiques, et il est assez clair qu'en ce moment nous avons des problèmes des deux côtés", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

Le président américain Donald Trump rencontrera les principaux dirigeants démocrates et républicains du Congrès plus tard dans la journée de lundi pour discuter de la prolongation du financement du gouvernement. En l'absence d'accord, la fermeture du gouvernement commencerait mercredi.

Pendant ce temps, la Russie a lancé des centaines de drones et de missiles sur Kyiv et d'autres parties de l'Ukraine tôt dimanche.

L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation aux Etats-Unis vendredi a correspondu aux attentes, renforçant les paris sur de nouvelles réductions des taux de la Réserve fédérale lors des réunions d'octobre et de décembre. FEDWATCH

"Avec la Fed prête à réduire davantage les taux au cours des six prochains mois, je pense qu'il devrait y avoir plus de hausse pour le métal jaune, visant un niveau de 3 900 $ l'once", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste d'UBS.

L'or, une valeur refuge qui a tendance à bien se comporter dans des environnements de taux d'intérêt bas, a grimpé de 45 % cette année, soutenu par les achats importants des banques centrales, l'augmentation des ETF d'or, la faiblesse du dollar et la demande des investisseurs particuliers.

De nombreuses maisons de courtage sont devenues haussières à la faveur de cette reprise.

Parmi les mineurs d'or, Newmont Corp NEM.N a déclaré lundi que le directeur général Tom Palmer quitterait ses fonctions plus tard cette année, peu après que son rival Barrick Gold Corp ABX.TO ait annoncé la démission soudaine de son directeur général, Mark Bristow.

Ailleurs, l'argent au comptant XAG= a grimpé de 1,4% à 46,65 dollars l'once, atteignant un plus haut de plus de 14 ans, tandis que le platine XPT= a gagné 1,9% à 1 597,18 dollars, un plus haut de 12 ans, et que le palladium XPD= a baissé de 0,6% à 1 262 dollars.

"(L'argent et les métaux du groupe du platine) réagissent à deux facteurs principaux: l'augmentation de l'activité industrielle suite à la réduction des taux et l'augmentation des niveaux de stocks, les pays cherchant à s'assurer qu'ils disposent d'une disponibilité suffisante dans un monde où la chaîne d'approvisionnement est incertaine", a déclaré Ross Norman.