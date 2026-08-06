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PRÉCIEUX-L'or atteint son plus haut niveau depuis sept semaines alors que les acteurs du marché évaluent les perspectives de réouverture du détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 08:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours)

* Mercredi, l'or au comptant a enregistré sa plus forte hausse quotidienne depuis février

* L'accord proposé sur le détroit d'Ormuz donnerait à l'Iran le contrôle du trafic entrant

* Le rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis sera publié vendredi

* Le palladium en hausse pour la troisième séance consécutive

par Ashitha Shivaprasad

L'or a progressé pour la quatrième séance consécutive jeudi et a atteint son plus haut niveau en sept semaines, soutenu par un dollar en baisse , tandis que les acteurs du marché évaluaient les chances de réouverture du détroit d'Ormuz. Le cours au comptant de l'or XAU= progressait de 0,2 % à 4 254,98 dollars l'once à 06h36 GMT, après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis le 18 juin. Mercredi, l'or avait enregistré sa plus forte hausse journalière depuis février. Les contrats à terme sur l’or américain GCcv1 ont progressé de 0,2 % à 4 312,80 dollars.

“ Cette forte remontée s’explique par un optimisme grandissant quant à la conclusion imminente d’une percée diplomatique au Moyen-Orient. Cela maintiendrait la pression à la baisse sur les cours du pétrole et réduirait la nécessité pour les banques centrales de relever leurs taux, ce qui constituerait un véritable vent favorable pour l’or ”, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG Markets. O/R

Un franchissement durable de la moyenne mobile à 200 jours pourrait ouvrir la voie à une reprise plus vigoureuse vers la barre des 5 000 dollars, a-t-il ajouté.

Un accord proposé entre l’Iran et Oman, visant à mettre fin à cinq mois de conflit entre l’Iran et les États-Unis, donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le golfe via le détroit d’Ormuz, ont déclaré à Reuters une source iranienne de haut rang et deux responsables régionaux.

Le cours au comptant de l'or a reculé de 19 % depuis le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran le 28 février, en raison des craintes d'une inflation liée à l'énergie qui pousserait les taux d'intérêt à la hausse. L'or a tendance à mieux se comporter dans un environnement de taux d'intérêt bas, car il ne rapporte pas d'intérêts.

Les anticipations du marché concernant une hausse des taux américains en septembre ont reculé à 55 %, contre 67 % deux jours plus tôt. FEDWATCH

L’indice du dollar américain =USD était sous pression. Un affaiblissement de la devise américaine rend les matières premières libellées en dollars moins chères pour les détenteurs d’autres devises. US/ USD/ Les investisseurs attendent le rapport sur l’emploi non agricole américain du mois de juillet, dont la publication est prévue vendredi. Le rapport national sur l’emploi ADP a montré que la croissance de l’emploi dans le secteur privé américain avait ralenti en juillet.

“ Des chiffres d’emploi décevants soutiendraient davantage l’or, tandis qu’un rebond marqué pourrait créer une pression à court terme, les marchés réévaluant le calendrier de la politique monétaire ”, a déclaré Joshua Rotbart, fondateur de J. Rotbart & Co. Parmi les autres métaux, l'argent au comptant XAG= a reculé de 0,5 % à 61,78 dollars, tandis que le platine XPT= a progressé de 0,8 % à 1 755,18 dollars après avoir atteint son plus haut niveau depuis juin.

Le palladium XPD= a grimpé de 0,8 % à 1 748,08 dollars, enregistrant une troisième séance consécutive de hausse.

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