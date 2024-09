Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Precia: recul des résultats au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Precia publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 4,81 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2024, contre 6,74 millions un an auparavant, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 7,5 millions, contre 10,6 millions sur la même période en 2023.



Grâce à une meilleure maîtrise des coûts, le fournisseur d'instruments de pesage explique avoir réussi à améliorer ses marges brutes, mais son résultat a été impacté par une politique salariale qui a décidé de suivre les niveaux d'inflation.



Le chiffre d'affaires a diminué de 5% à 81,9 millions d'euros, une baisse principalement due à la France où il a pâti d'un effet de base défavorable. Dans un contexte de marché incertain, Precia se dit 'prudent, mais confiant, sur les perspectives du second semestre'.





