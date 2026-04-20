Precia progresse en FY25, bénéfice net à 12,2 M€

* Precia a publié un résultat net 2025 en hausse de 2,5% à 12,2 M€.

* Chiffre d’affaires stable à 169,0 M€. * Résultat opérationnel courant légèrement supérieur à 17,1 M€, marge opérationnelle inchangée à 10,1%. * Dette nette ramenée à 32,9 M€; dividende de 0,55 € par action proposé. * Le groupe aborde 2026 avec prudence, malgré un enregistrement de commandes jugé satisfaisant en début d’année. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Precia SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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