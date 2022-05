Precia Molen : "Croissance au rendez-vous mais un impact sur les marges"

Publication du chiffre d’affaires T1 2022



Alors que le Groupe avait annoncé il y a quelques semaines la bonne orientation de son activité, Precia Molen confirme sa dynamique commerciale en publiant un chiffre d’affaires T1 2022 en croissance de 8,2% à 38,3 M€. En organique la croissance ressort à 5,1%, à laquelle s’ajoute une contribution de l’effet devise pour 0,7% et de l’apport de Creative IT pour 2,4%.



Avec un portefeuille de commandes supérieur de 21% à celui fin mars 2021, le Groupe réitère son objectif de réaliser un chiffre d’affaires de 160 M€, soit une croissance de l’ordre de 6%, et ce malgré le contexte économique et géopolitique incertain. Enfin, Precia Molen annonce la finalisation de l’acquisition de CAPI Sénégal, dont l’intégration permettra de contribuer aussi à la dynamique du Groupe.



Cependant, le management précise que les pénuries de composants entraîneront une baisse des capacités de production ce qui limitera la croissance du chiffre d’affaires. A contrario, cela aura un impact positif sur le carnet de commandes et donc sur la croissance à moyen terme.



Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 40,00 € et notre recommandation reste à l’Achat.