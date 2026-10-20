PREATONI GROUP : PREATONI Group nomme Patrick Giffaux en qualité de Directeur Général au sein du Directoire

Paris, le 20 octobre 2026

PREATONI Group (ISIN : FR001400WXE7) , groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation d 'actifs hôteliers et dans le développement immobilier résidentiel annonce la nomination de Patrick Giffaux, au poste de Directeur Général, sur proposition du Président du Directoire, Oscar Crameri. Le Conseil de Surveillance réuni le 20 octobre 2026, a approuvé cette nomination, dans le cadre de son mandat de membre du Directoire. Patrick Giffaux conserve par ailleurs ses responsabilités de Directeur financier du Groupe.

Cette nomination s'inscrit dans une volonté de mettre en place une organisation opérationnelle efficiente tenant compte des positions géographiques diverses au sein du Directoire et aux fins de consolider le pilotage des fonctions financières, supports et les relations avec les marchés financiers au niveau du siège.

Membre du Directoire depuis Ia création de PREATONI Group, Patrick Giffaux dispose d'une connaissance approfondie du Groupe, de son modèle économique et de ses enjeux stratégiques. Au sein du Directoire, il aura notamment la charge de représenter la société au côté du Président du Directoire, d'accompagner les prochaines étapes du développement de PREATONI Group, de renforcer la communication avec les dirigeants opérationnels et poursuivre le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes à Paris.

Oscar Crameri Président du Directoire de PREATONI Group, déclare :

« Patrick Giffaux a une connaissance approfondie de PREATONI Group, et a participé activement à son introduction en bourse. Au sein du Directoire, nous savons pouvoir compter sur son engagement dans le cadre de cette nouvelle organisation. »

Patrick Giffaux, Directeur Général de PREATONI Group, ajoute :

« Je suis heureux d'élargir encore mes responsabilités au sein du Groupe. Après avoir accompagné le Groupe depuis sa création, je souhaite, avec l'appui du Directoire et de son Président, au sein d'une équipe soudée et déterminée, contribuer activement au développement de nos relations avec les banques, les investisseurs et les marchés financiers en vue de donner à PREATONI Group les moyens de ses ambitions de développement portées par son fondateur et ses enfants. »

A propos de PREATONI Group

Créé et développé par Ernesto Preatoni, PREATONI Group est un groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation de resorts touristiques, principalement en Egypte et en Italie, et dans le développement immobilier résidentiel dans les pays baltes. Inspiré par l'esprit pionnier de son fondateur, Ernesto Preatoni, PREATONI Group, est un groupe immobilier coté unique intégrant un modèle original de développement et fortement créateur de valeur. Le Groupe compte plus de 1 500 collaborateurs dans le monde. PREATONI Group, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Growth (code ISIN : FR001400WXE7).

WWW.PREATONIGROUP.COM



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