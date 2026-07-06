PREATONI GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec INVEST SECURITIES du 1er janvier au 30 juin 2026

Paris, le 6 juillet 2026

Au titre du contrat de liquidité confié à Invest Securities, à la date du 30/06/2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

- 2 918 actions

- 83 301,69 €

Au 1 er semestre 2026 ont été exécutées :

Achat 713 actions 30 580,00 euros 75 transactions Vente 295 actions 13 410,40 euros 73 transactions

A la date du 04/02/2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

- 2 500 actions

- 100 000 €

Lors de la mise en place du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

- 2 500 actions

- 100 000 €

Nota bene : Intérêts: 471,29€

Annexe: Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026



ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) 06/02/2026 1 1 45.00 € - € 06/02/2026 - € 1 45.00 € 09/02/2026 1 1 45.00 € 1 - € 09/02/2026 - € 1 45.00 € 10/02/2026 1 1 45.00 € 1 - € 10/02/2026 - € 1 45.00 € 11/02/2026 1 1 45.00 € 1 - € 11/02/2026 - € 1 45.00 € 12/02/2026 1 1 45.00 € 1 - € 12/02/2026 - € 1 45.00 € 13/02/2026 1 1 45.00 € 1 - € 13/02/2026 - € 1 45.00 € 16/02/2026 1 1 44.60 € 1 - € 16/02/2026 - € 1 44.60 € 17/02/2026 1 1 44.60 € 1 - € 17/02/2026 - € 1 44.60 € 18/02/2026 1 1 44.60 € 1 - € 18/02/2026 - € 1 44.60 € 19/02/2026 1 1 44.60 € 1 - € 19/02/2026 - € 1 44.60 € 20/02/2026 1 1 44.60 € 1 - € 20/02/2026 - € 1 44.60 € 23/02/2026 1 1 44.60 € 1 - € 23/02/2026 - € 1 44.60 € 24/02/2026 1 1 44.60 € 1 - € 24/02/2026 - € 1 44.60 € 25/02/2026 1 1 44.60 € 1 - € 25/02/2026 - € 1 44.60 € 26/02/2026 1 1 44.60 € 1 - € 26/02/2026 - € 1 44.60 € 27/02/2026 1 1 44.60 € 1 - € 27/02/2026 - € 1 44.60 € 02/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 02/03/2026 - € 1 44.60 € 03/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 03/03/2026 - € 1 44.60 € 04/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 04/03/2026 - € 1 44.60 € 05/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 05/03/2026 - € 1 44.60 € 06/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 06/03/2026 - € 1 44.60 € 09/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 09/03/2026 - € 1 44.60 € 10/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 10/03/2026 - € 1 44.60 € 11/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 11/03/2026 - € 1 44.60 € 12/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 12/03/2026 - € 1 44.60 € 13/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 13/03/2026 - € 1 44.60 € 16/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 16/03/2026 - € 1 44.60 € 17/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 17/03/2026 - € 1 44.60 € 18/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 18/03/2026 - € 1 44.60 € 19/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 19/03/2026 - € 1 44.60 € 20/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 20/03/2026 - € 1 44.60 € 23/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 23/03/2026 - € 1 44.60 € 24/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 24/03/2026 - € 1 44.60 € 25/03/2026 2 11 490.60 € 1 - € 25/03/2026 - € 1 44.60 € 26/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 26/03/2026 - € 1 44.60 € 27/03/2026 2 5 223.00 € 1 - € 27/03/2026 - € 1 44.60 € 30/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 30/03/2026 - € 1 44.60 € 31/03/2026 1 1 44.60 € 1 - € 31/03/2026 - € 1 44.60 € 01/04/2026 1 1 44.60 € 1 - € 01/04/2026 - € 1 44.60 € 02/04/2026 1 1 44.60 € 1 - € 02/04/2026 - € 1 44.60 € 07/04/2026 1 1 44.60 € 1 - € 07/04/2026 - € 1 44.60 € 08/04/2026 1 1 44.60 € 1 - € 08/04/2026 - € 1 44.60 € 09/04/2026 1 1 44.60 € 1 - € 09/04/2026 - € 1 44.60 € 10/04/2026 1 1 44.60 € 1 - € 10/04/2026 - € 1 44.60 € 13/04/2026 1 1 44.60 € 1 - € 13/04/2026 - € 1 44.60 € 14/04/2026 - € 1 1 44.80 € 15/04/2026 1 1 44.80 € 1 - € 15/04/2026 - € 1 44.80 € 16/04/2026 1 1 44.80 € 1 - € 16/04/2026 - € 1 44.80 € 17/04/2026 1 1 44.80 € 1 - € 17/04/2026 - € 1 44.80 € 20/04/2026 1 1 44.80 € 1 - € 20/04/2026 - € 1 44.80 € 21/04/2026 - € 1 2 90.00 € 22/04/2026 1 1 45.00 € 2 - € 22/04/2026 - € 1 45.00 € 23/04/2026 4 12 540.00 € 1 - € 23/04/2026 - € 11 495.00 € 24/04/2026 1 1 45.00 € 3 - € 24/04/2026 - € 1 45.00 € 27/04/2026 1 1 45.00 € 1 - € 27/04/2026 - € 1 45.00 € 28/04/2026 1 1 45.00 € 1 - € 28/04/2026 - € 1 45.00 € 29/04/2026 1 1 45.00 € 1 - € 29/04/2026 - € 1 45.00 € 30/04/2026 1 1 45.00 € 1 - € 30/04/2026 - € 1 45.00 € 04/05/2026 1 1 45.00 € 1 - € 04/05/2026 - € 1 45.00 € 05/05/2026 1 1 45.00 € 1 - € 05/05/2026 - € 1 45.00 € 06/05/2026 1 1 45.00 € 1 - € 06/05/2026 - € 1 45.00 € 07/05/2026 1 1 45.00 € 1 - € 07/05/2026 - € 1 45.00 € 08/05/2026 1 1 45.00 € 1 - € 08/05/2026 - € 1 45.00 € 11/05/2026 - € 1 50 2 300.00 € 13/05/2026 - € 3 54 2 514.00 € 14/05/2026 - € 2 63 2 961.00 € 19/05/2026 4 100 4 448.00 € - € 20/05/2026 1 2 86.00 € - € 26/05/2026 2 323 13 714.00 € - € 02/06/2026 - € 1 50 2 150.00 € 11/06/2026 - € 1 4 172.00 € 19/06/2026 1 2 84.00 € - € 23/06/2026 1 200 8 400.00 € - € TOTAL 75 713 30 580.00 € 73 295 13 410.40 €

A propos de PREATONI Group

Créé et développé par Ernesto Preatoni, PREATONI Group est un groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation de resorts touristiques, principalement en Egypte et en Italie, et dans le développement immobilier résidentiel dans les Pays Baltes. Inspiré par l'esprit pionnier de son fondateur, Ernesto Preatoni, PREATONI Group, est un groupe immobilier coté unique intégrant un modèle original de développement et fortement créateur de valeur. Le Groupe compte plus de 1 500 collaborateurs dans le monde. PREATONI Group, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Growth (code ISIN : FR001400WXE7).

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