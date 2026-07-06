PREATONI GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec INVEST SECURITIES du 1er janvier au 30 juin 2026

|Paris, le 6 juillet 2026
Au titre du contrat de liquidité confié à Invest Securities, à la date du 30/06/2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 2 918 actions
- 83 301,69 €
Au 1 er semestre 2026 ont été exécutées :
|Achat
|713 actions
|30 580,00 euros
|75 transactions
|Vente
|295 actions
|13 410,40 euros
|73 transactions
A la date du 04/02/2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :
- 2 500 actions
- 100 000 €
Lors de la mise en place du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :
- 2 500 actions
- 100 000 €
Nota bene : Intérêts: 471,29€
Annexe: Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026
|
ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux(EUR)
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux(EUR)
|06/02/2026
|1
|1
|45.00 €
|- €
|06/02/2026
|- €
|1
|45.00 €
|09/02/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|09/02/2026
|- €
|1
|45.00 €
|10/02/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|10/02/2026
|- €
|1
|45.00 €
|11/02/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|11/02/2026
|- €
|1
|45.00 €
|12/02/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|12/02/2026
|- €
|1
|45.00 €
|13/02/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|13/02/2026
|- €
|1
|45.00 €
|16/02/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|16/02/2026
|- €
|1
|44.60 €
|17/02/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|17/02/2026
|- €
|1
|44.60 €
|18/02/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|18/02/2026
|- €
|1
|44.60 €
|19/02/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|19/02/2026
|- €
|1
|44.60 €
|20/02/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|20/02/2026
|- €
|1
|44.60 €
|23/02/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|23/02/2026
|- €
|1
|44.60 €
|24/02/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|24/02/2026
|- €
|1
|44.60 €
|25/02/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|25/02/2026
|- €
|1
|44.60 €
|26/02/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|26/02/2026
|- €
|1
|44.60 €
|27/02/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|27/02/2026
|- €
|1
|44.60 €
|02/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|02/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|03/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|03/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|04/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|04/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|05/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|05/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|06/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|06/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|09/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|09/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|10/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|10/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|11/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|11/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|12/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|12/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|13/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|13/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|16/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|16/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|17/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|17/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|18/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|18/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|19/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|19/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|20/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|20/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|23/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|23/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|24/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|24/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|25/03/2026
|2
|11
|490.60 €
|1
|- €
|25/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|26/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|26/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|27/03/2026
|2
|5
|223.00 €
|1
|- €
|27/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|30/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|30/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|31/03/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|31/03/2026
|- €
|1
|44.60 €
|01/04/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|01/04/2026
|- €
|1
|44.60 €
|02/04/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|02/04/2026
|- €
|1
|44.60 €
|07/04/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|07/04/2026
|- €
|1
|44.60 €
|08/04/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|08/04/2026
|- €
|1
|44.60 €
|09/04/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|09/04/2026
|- €
|1
|44.60 €
|10/04/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|10/04/2026
|- €
|1
|44.60 €
|13/04/2026
|1
|1
|44.60 €
|1
|- €
|13/04/2026
|- €
|1
|44.60 €
|14/04/2026
|- €
|1
|1
|44.80 €
|15/04/2026
|1
|1
|44.80 €
|1
|- €
|15/04/2026
|- €
|1
|44.80 €
|16/04/2026
|1
|1
|44.80 €
|1
|- €
|16/04/2026
|- €
|1
|44.80 €
|17/04/2026
|1
|1
|44.80 €
|1
|- €
|17/04/2026
|- €
|1
|44.80 €
|20/04/2026
|1
|1
|44.80 €
|1
|- €
|20/04/2026
|- €
|1
|44.80 €
|21/04/2026
|- €
|1
|2
|90.00 €
|22/04/2026
|1
|1
|45.00 €
|2
|- €
|22/04/2026
|- €
|1
|45.00 €
|23/04/2026
|4
|12
|540.00 €
|1
|- €
|23/04/2026
|- €
|11
|495.00 €
|24/04/2026
|1
|1
|45.00 €
|3
|- €
|24/04/2026
|- €
|1
|45.00 €
|27/04/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|27/04/2026
|- €
|1
|45.00 €
|28/04/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|28/04/2026
|- €
|1
|45.00 €
|29/04/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|29/04/2026
|- €
|1
|45.00 €
|30/04/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|30/04/2026
|- €
|1
|45.00 €
|04/05/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|04/05/2026
|- €
|1
|45.00 €
|05/05/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|05/05/2026
|- €
|1
|45.00 €
|06/05/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|06/05/2026
|- €
|1
|45.00 €
|07/05/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|07/05/2026
|- €
|1
|45.00 €
|08/05/2026
|1
|1
|45.00 €
|1
|- €
|08/05/2026
|- €
|1
|45.00 €
|11/05/2026
|- €
|1
|50
|2 300.00 €
|13/05/2026
|- €
|3
|54
|2 514.00 €
|14/05/2026
|- €
|2
|63
|2 961.00 €
|19/05/2026
|4
|100
|4 448.00 €
|- €
|20/05/2026
|1
|2
|86.00 €
|- €
|26/05/2026
|2
|323
|13 714.00 €
|- €
|02/06/2026
|- €
|1
|50
|2 150.00 €
|11/06/2026
|- €
|1
|4
|172.00 €
|19/06/2026
|1
|2
|84.00 €
|- €
|23/06/2026
|1
|200
|8 400.00 €
|- €
|TOTAL
|75
|713
|30 580.00 €
|73
|295
|13 410.40 €
|
A propos de PREATONI Group
Créé et développé par Ernesto Preatoni, PREATONI Group est un groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation de resorts touristiques, principalement en Egypte et en Italie, et dans le développement immobilier résidentiel dans les Pays Baltes. Inspiré par l'esprit pionnier de son fondateur, Ernesto Preatoni, PREATONI Group, est un groupe immobilier coté unique intégrant un modèle original de développement et fortement créateur de valeur. Le Groupe compte plus de 1 500 collaborateurs dans le monde. PREATONI Group, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Growth (code ISIN : FR001400WXE7).
|WWW.PREATONIGROUP.COM
|
Relations investisseurs
ACTUS finance & communication
Anne-Pauline Petureaux
apetureaux@actus.fr
T: 01 53 67 36 72
|
Relations presse
ACTUS finance & communication
Deborah Schwartz
dschwartz@actus.fr
T: 01 53 67 36 35
- SECURITY MASTER Key : yG9wkpdoYWzKnpxpZsubZmSUZm1ommOammeamWdulpqdnWxpmWmTmMmVZnJqlmZo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99112-preatoni_cp_bilan_h1_contrat_liquidite.pdf
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