Praxis annonce son projet d'émission d'actions après le quasi-triplement de ses actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre -

** Praxis Precision Medicines PRAX.O cherche à capitaliser sur la hausse de son cours boursier en augmentant ses capitaux propres

** Les actions de PRAX ont terminé jeudi en hausse de 183,7 % à 162,71 $, un sommet de plus de trois ans, après que la société a déclaré que son médicament expérimental contre les troubles du mouvement, l'ulixacaltamide, avait atteint les principaux objectifs () de deux études de stade avancé pour le tremblement essentiel