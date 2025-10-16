 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 125,00
-0,78%
Indices
Chiffres-clés

Praxis annonce son projet d'émission d'actions après le quasi-triplement de ses actions
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 22:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre -

** Praxis Precision Medicines PRAX.O cherche à capitaliser sur la hausse de son cours boursier en augmentant ses capitaux propres

** Les actions de PRAX ont terminé jeudi en hausse de 183,7 % à 162,71 $, un sommet de plus de trois ans, après que la société a déclaré que son médicament expérimental contre les troubles du mouvement, l'ulixacaltamide, avait atteint les principaux objectifs () de deux études de stade avancé pour le tremblement essentiel

Valeurs associées

PRAXIS PRECIS
162,7100 USD NASDAQ +183,71%
TORONTO-DOMINION
110,730 CAD TSX -1,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank