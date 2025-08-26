Pratt & Whitney (RTX) obtient un contrat de 2,8 milliards de dollars pour des moteurs F135

(Ajout de détails tirés du site web du Pentagone au paragraphe 3)

L'unité Pratt & Whitney de RTX RTX.N a obtenu un contrat modifié de 2,8 milliards de dollars pour la production de moteurs F135, a déclaré la société mardi.

Le contrat financera la production des moteurs qui équipent les avions F-35 de Lockheed Martin LMT.N pour le programme américain Joint Strike Fighter et des clients internationaux.

L'unité produira et livrera 141 moteurs F135 pour les avions Lot 18 de Lockheed, selon une publication sur le site web du Pentagone datant de vendredi.

Pratt & Whitney a déjà livré plus de 1 300 moteurs F135 de série aux Etats-Unis et aux pays alliés.

Les actions de RTX ont augmenté de 1,7 % dans les premiers échanges, tandis que Lockheed était en hausse d'environ 1,5 %.