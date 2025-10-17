 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus: La compagnie IndiGo commande 30 avions A350-900 supplémentaires
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 17:30

Le logo d'Airbus au pavillon de la société au Bourget, près de Paris

Le logo d'Airbus au pavillon de la société au Bourget, près de Paris

Airbus a annoncé vendredi avoir reçu une commande ferme de 30 appareils A350-900 supplémentaires par la compagnie aérienne indienne IndiGo.

Cette commande vient concrétiser un engagement signé en juin et porte à 60 le nombre total d'A350 commandés par IndiGo, a précisé le constructeur aéronautique dans un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank