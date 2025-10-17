Airbus: La compagnie IndiGo commande 30 avions A350-900 supplémentaires

Le logo d'Airbus au pavillon de la société au Bourget, près de Paris
Airbus a annoncé vendredi avoir reçu une commande ferme de 30 appareils A350-900 supplémentaires par la compagnie aérienne indienne IndiGo.
Cette commande vient concrétiser un engagement signé en juin et porte à 60 le nombre total d'A350 commandés par IndiGo, a précisé le constructeur aéronautique dans un communiqué.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)
