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Pratt & Whitney indique que les perturbations liées à la maintenance des moteurs s'atténuent
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur de moteurs à réaction Pratt & Whitney RTX.N a déclaré mardi que le nombre d'avions cloués au sol en raison de problèmes liés aux moteurs avait baissé de 40 % par rapport à un pic dont le niveau n'a pas été précisé, et qu'il avait pratiquement disparu pour les petits modèles Airbus A220 et Embraer E2.

Cette filiale de RTX est aux prises avec des retards de maintenance et des problèmes de contamination métallique qui ont contribué à une crise du secteur liée à la pénurie de moteurs et ont immobilisé des centaines d’avions.

Rick Deurloo, président de la division Moteurs commerciaux, a déclaré lors d’une conférence de presse que les immobilisations au sol des plus petits appareils seraient réduites à zéro dans les mois à venir. Il n’a pas souhaité préciser combien de gros porteurs Airbus A320neo restaient cloués au sol, mais a souligné une amélioration constante de la situation. Selon certaines sources, ce nombre aurait atteint un pic d’environ 500 appareils.

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