Pratt & Whitney Canada, filiale de RTX, signe un contrat de maintenance de 15 ans avec Scoot
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:40
Pratt & Whitney Canada a signé un accord de maintenance de 15 ans avec Scoot, la compagnie à bas coûts de Singapore Airlines, portant sur au minimum 24 groupes auxiliaires de puissance APS5000 (APU, Auxiliary Power Unit).
Le contrat concerne la flotte de Boeing 787 Dreamliner exploitée par Scoot et vise à garantir des coûts de maintenance prévisibles et une forte fiabilité opérationnelle.
Anthony Rossi, vice-président du service clients de Pratt & Whitney Canada, souligne que cet accord "s'inscrit dans la relation de long terme développée avec Scoot" et permet d'assurer "des performances optimales et une grande durabilité" des équipements.
Le système APS5000, entièrement électrique, se distingue par une meilleure efficacité énergétique, des émissions réduites et une maintenance simplifiée. Présenté comme l'APU le plus silencieux de sa catégorie, il affiche également les plus faibles émissions du marché.
À ce jour, plus de 1 400 APS5000 ont été produits, totalisant près de 16 millions d'heures de vol, confirmant la solidité du programme de maintenance de Pratt & Whitney Canada.
