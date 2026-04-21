Praemia REIM : Lionel Paquin nommé CEO

(AOF) - Praemia REIM annonce l’évolution de sa gouvernance avec la nomination, par le conseil de surveillance du groupe, de Lionel Paquin au poste de CEO du groupe, poste qu'il occupe depuis le 20 avril. Il succède à Laurent Fléchet, qui passe le relais après 15 années à la présidence et à la direction du groupe, marquées par la profonde transformation de Praemia REIM et son développement. Lionel Paquin dispose d'une large expérience de la gestion d'actifs acquise au sein du groupe Société Générale puis d'Amundi.

Pendant 14 années, dont 8 en tant que directeur général, il a transformé et développé Lyxor AM, un leader dans les solutions institutionnelles et retail, notamment alternatives.

Après avoir supervisé la cession et l'intégration de Lyxor dans Amundi, leader européen de la gestion d'actifs, il en a rejoint le comité exécutif et contribué au développement stratégique de ses métiers d'actifs réels et alternatifs, en particulier auprès des clientèles wealth & retail.

Il apporte au groupe une expérience éprouvée dans la gestion d'actifs, une maîtrise des actifs réels alternatifs et la connaissance approfondie des attentes des grands investisseurs institutionnels et distributeurs.

Depuis 2022, il était membre du comité exécutif d'Amundi, où il occupait les fonctions de deputy head of Amundi Alternative and Real Assets.

Sa nomination s'inscrit dans la pleine continuité des ambitions de développement du groupe et permettra à Praemia REIM d'amorcer un nouveau cycle de développement et d'innovation, au service des investisseurs et épargnants français et européens.

Praemia REIM s'est développé en un acteur paneuropéen de référence en asset management immobilier, à travers :

- la croissance des encours de moins d'1 milliard à plus de 33 milliards d'euros d'actifs sous gestion ;

- l'émergence de la plus grande plateforme paneuropéenne indépendante de gestion d'actifs immobiliers : plus de 1 700 actifs dans 12 pays, avec une présence en Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Espagne, Royaume-Uni et Singapour ;

- le positionnement comme premier gérant européen en immobilier de santé avec 17 MdsEUR d'encours sous gestion et plus de 750 actifs dans 8 pays.