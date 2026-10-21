Prabowo affirme que l'Indonésie ne cédera pas face à l'avertissement de MSCI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président indonésien Prabowo Subianto a déclaré mercredi à son gouvernement que le fournisseur mondial d'indices MSCI tentait de « nous faire peur », ajoutant que le pays « n'avait pas peur » et ne céderait pas.
L'avertissement lancé vendredi dernier par MSCI, selon lequel il pourrait rétrograder les actions indonésiennes au statut de marché « autonome », a déclenché une chute record des cours boursiers pendant deux jours.
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