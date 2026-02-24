PPL progresse après la vente d'un milliard de dollars de titres de participation par la société de services publics et le relèvement de notation d'analystes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février -

** Les actions de la compagnie d'électricité et de gaz PPL Corp PPL.N sont en hausse de 1,3 % à 37,73 $ avant bourse après avoir obtenu une augmentation de capital et un relèvement de notation d'analyste.

** La société basée à Allentown, en Pennsylvanie, a annoncé lundi soir la tarification de () 20 millions d'unités à 50 $ pour un milliard de dollars.

** Les unités convertibles obligatoires à 3 ans ont un dividende annuel de 7 % et un prix d'appréciation seuil fixé à environ 46,58 $, soit 25 % de plus que la dernière clôture de l'action à 37,26 $.

** Les actions de PPL ont baissé de 0,5 % lundi après que la société a lancé une offre () pour rembourser la dette à court terme et pour d'autres besoins généraux de l'entreprise.

** JP Morgan, BofA, Morgan Stanley et RBC sont les teneurs de livres conjoints.

** Jusqu'à lundi, les actions de PPL ont augmenté d'environ 6 % depuis le début de l'année, contre un gain de 9 % pour l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU .

** Séparément, Barclays relève la valeur de PPL de "equal-weight" à "overweight".

** La note moyenne de 15 analystes est "buy"; PT médian 40 $, selon les données de LSEG.