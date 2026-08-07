PPL Corp n'atteint pas les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, pénalisée par ses coûts

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Vendredi, le groupe d'électricité PPL Corp

PPL.N a manqué de peu les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, pénalisé par la hausse des charges d'intérêts et des frais d'exploitation.

La hausse des charges d'exploitation pèse de plus en plus sur les bénéfices que les entreprises d'électricité tirent d'une demande stable de la part de leurs clients.

* Le groupe, dont le siège se trouve à Allentown, en Pennsylvanie, a affiché un bénéfice ajusté de 33 cents par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 34 cents par action.

* Les charges d'intérêts de la société ont atteint 232 millions de dollars, soit une haussede 16,6% par rapport à la même période de l'année précédente.

* Des taux d’intérêt plus élevés pendant une période prolongée peuvent peser sur les entreprises de services publics, car cela rend plus coûteux l’investissement dans la construction et l’entretien d’infrastructures essentielles telles que les réseaux électriques.

* Les charges d'exploitation de PPL ont légèrement augmenté pour atteindre 1,64 milliard au cours du trimestre considéré, contre 1,62 milliard il y a un an.

* La société a enregistré un chiffre d'affaires d'exploitation de 2,11 milliards de dollars, en hausse de 4,2% par rapport à la même période de l'année précédente.

* La société a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, tablant sur un bénéfice ajusté compris entre 1,90 et 1,98 dollar par action.