PPL Corp constate une hausse de 40 % de la demande de centres de données en Pennsylvanie sur une période de trois mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte pour se concentrer sur la demande d'électricité des centres de données, ajout de détails, paragraphes 1-5) par Laila Kearney et Pranav Mathur

La compagnie d'électricité américaine PPL Corp PPL.N a signé des accords pour connecter 20,5 gigawatts de nouveaux clients de centres de données en Pennsylvanie à son système d'ici la fin du troisième trimestre financier, soit une augmentation de 40 % par rapport au trimestre précédent, ont déclaré les dirigeants de la compagnie mercredi.

La prolifération des centres de données géants de Big Tech propulse la consommation d'électricité des États-Unis à des niveaux record et fait peser sur les compagnies d'électricité du pays une demande de connexions au réseau et de nouvelles sources d'énergie.

Au 30 septembre, date de la fin du troisième trimestre, PPL avait conclu des accords de services énergétiques ou des lettres d'autorisation avec des clients de centres de données pour une demande totale de 20,5 gigawatts. Vingt gigawatts, c'est assez pour alimenter trois fois la quasi-totalité des foyers de l'État de Pennsylvanie.

Ces accords exigent des engagements financiers de la part des développeurs de centres de données et des utilisateurs finaux et augmentent la certitude que les sites seront finalement connectés, ont déclaré les dirigeants de PPL aux analystes lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats du troisième trimestre.

D'autres clients potentiels de centres de données qui n'ont pas signé d'accords, et qui représentent environ 70 gigawatts d'énergie, cherchent également à se connecter à PPL, a déclaré la société.

PPL produit et fournit de l'électricité à près de 3,5 millions de foyers, d'entreprises et de clients industriels en Pennsylvanie, au Kentucky et à Rhode Island.

Plus tôt dans la journée de mercredi, PPL a dépassé les estimations de bénéfices ajustés pour le troisième trimestre, aidé par un volume de ventes plus élevé grâce à des conditions météorologiques plus clémentes dans ses zones de service.

Les services publics augmentent également leurs dépenses d'investissement pour moderniser l'infrastructure du réseau en réponse à l'augmentation de la demande d'électricité, car ils font face à des demandes massives de nouvelles capacités électriques de la part des centres de données, qui sont les entrepôts de serveurs qui soutiennent des technologies telles que l'intelligence artificielle et l'informatique dématérialisée (cloud computing).

En octobre, PPL a reçu l'approbation de la Kentucky Public Service Commission pour la construction de deux nouvelles unités à cycle combiné au gaz naturel de 645 mégawatts, dont l'exploitation est prévue à partir de 2030 et 2031, respectivement.

Les recettes d'exploitation trimestrielles de PPL ont augmenté pour atteindre 2,24 milliards de dollars, contre 2,07 milliards de dollars un an plus tôt.

La société a réduit la fourchette de ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année à 1,78-1,84 dollar par action, contre 1,75-1,87 dollar précédemment, le point médian restant inchangé.

La société basée à Allentown, en Pennsylvanie, a affiché un bénéfice ajusté de 48 cents par action au troisième trimestre, contre 46 cents estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.