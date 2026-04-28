PPG Industries nomme Jamie A. Beggs au poste de directeur financier

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Le fabricant de peintures et de revêtements PPG Industries PPG.N a nommé mardi Jamie A. Beggs au poste de directeur financier, avec effet au 6 juillet.