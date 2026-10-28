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PPG en hausse grâce à des résultats supérieurs aux prévisions et à des perspectives de bénéfices annuels revues à la hausse
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 09:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action du fabricant de peintures et de revêtements PPG Industries PPG.N est en hausse de 4,8% à 118,9 dollars en pré-ouverture

** La société relève le point médian de ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice, les situant désormais entre 7,90 et 8,10 dollars, contre une estimation de 7,88 dollars établie par LSEG

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre progresse de 7% à 4,4 milliards de dollars, porté par la hausse des prix de vente et des volumes

** Les ventes organiques progressent de 5%, tirées par les activités aérospatiales et les revêtements architecturaux en Amérique latine

** Prévoit une faible croissance organique à un chiffre au quatrième trimestre

** Bénéfice par action ajusté du troisième trimestre de 2,25 $, supérieur à l'estimation des analystes de 2,12 $ (données compilées par LSEG)

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, PPG est en hausse de 10,7%

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PPG INDUSTRIES
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