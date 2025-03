Poxel: résultats précliniques positifs dans la CMH information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - Poxel annonce des premiers résultats positifs d'une étude préclinique issus d'un modèle murin pour le PXL065 dans la cardiomyopathie hypertrophique (CMH), soutenant son développement clinique comme traitement potentiel de cette maladie.



'Le PXL065 a démontré des avantages significatifs dans un modèle de souris atteint de CMH, en prévenant le remodelage pathologique du myocarde, et en réduisant l'hypertrophie et la fibrose cardiaque', rapporte la société biopharmaceutique.



Avec une prévalence estimée de 0,2% (soit un adulte sur 500), la CMH est la maladie cardiaque d'origine génétique la plus courante chez l'homme, pouvant entraîner de graves complications, telles que l'insuffisance cardiaque et la mort subite.





Valeurs associées POXEL 0,2260 EUR Euronext Paris +27,68%