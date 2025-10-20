Val-d'Oise: une tornade renverse trois grues et tue un jeune travailleur sur un chantier

Des grues se sont effondrées lors d'un épisode de vents violents à Ermont dans le Val-d'Oise, le 20 octobre 2025 - photographie publiée par le syndicat Alliance police nationale ( Syndicat Alliance Police Nationale / Handout )

Un travailleur de 23 ans a été tué sur un chantier et quatre autres personnes ont été grièvement blessées lundi à Ermont dans le Val-d'Oise quand une tornade, soudaine et violente, a fait s'écrouler trois grues, selon les autorités préfectorales et judiciaires.

La ville d'Ermont, située à 21 km au nord-est de Paris, a été la plus affectée par "cet épisode venteux, soudain, violent, localisé à une dizaine de communes, qui s'est produit à 17H50", a indiqué le préfet Philippe Court, joint par l'AFP sur place, en évoquant "une sorte de mini-tornade".

"On recense dix victimes dont une décédée, un homme de 23 ans. Il s'agit d'un des employés de l'entreprise de construction privée qui intervenait sur le chantier", a précisé à l'AFP le procureur de la République de Pontoise, Guirec Le Bras, qui s'est également déplacé sur les lieux.

Le procureur n'a pu livrer davantage d'éléments sur les conditions dans lesquelles le décès est intervenu, dans l'attente de l'autopsie.

A Pontoise, une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires dans le cadre du travail a été ouverte, en flagrance, et confiée au service interdépartemental de police judiciaire du Val-d'Oise.

L'inspection du travail s'est déplacé sur les lieux dans la soirée pour les premières constatations, a précisé le procureur.

L'homme décédé a été touché dans "une zone de chantier traversée par la mini-tornade", selon M. Court.

Une autre grue est tombée sur un établissement médico-social, sans y faire de victimes. Une troisième a chuté sur un bâtiment d'habitation, a-t-il précisé.

- Grues balayées -

Dix victimes sont recensées. "On compte une personne décédée, quatre en urgence absolue et cinq en urgence relative", avait détaillé en début de soirée la préfecture, évoquant "un épisode de vents violents à présent terminé" durant lequel des "grues sont tombées et des toits ont été arrachés".

Des vidéos postées sur des comptes du réseau social X montrent trois grues s'effondrer en quelques secondes, l'une après l'autre.

Sur des images obtenues par l'AFP auprès du syndicat Alliance police nationale, une de ces grues apparaît effondrée sur un bâtiment d'habitation.

"Les importants dégâts matériels y seront recensés une fois le jour levé", a commenté M. Court.

Les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité sont également intervenus à Eaubonne, Andilly, Montmorency ou encore à Franconville.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a évoqué sur X un "épisode de tornade soudain et d'une rare intensité". Il a exprimé son "soutien aux élus, aux secours sur place et aux habitants touchés" et adressé ses condoléances aux proches de la victime décédée.

Sur place ont été mobilisés notamment 80 pompiers, 50 policiers et 20 personnels du Service d'aide médicale d'urgence (Samu), selon la préfecture.

Un centre opérationnel départemental avait été ouvert en préfecture pour coordonner les opérations de sécurité et de secours.