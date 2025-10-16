Poxel : résultats financiers pour l'exercice 2024 et point sur la situation opérationnelle et financière

Webinaire aujourd'hui à 18h00 (heure de Paris). Pour vous inscrire au webinaire, cliquez sur ce lien : https://app.livestorm.co/newcap-1/webinaire-poxel-presentation-des-resultats-annuels-2024/live?s=0ad14d27-c842-4551-a25b-b27e6f6e4835



LYON, France, le 16 octobre 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, notamment metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 et fait le point sur sa situation opérationnelle et financière.



Nicolas Trouche, Directeur général de Poxel, a déclaré : « En charge de la Société depuis maintenant quelques semaines, la nouvelle direction de Poxel a pour priorité absolue d’assurer la pérennité de l’entreprise. Notre travail sera également de valoriser au mieux ses actifs, dont la qualité est attestée par la trajectoire positive de TWYMEEG® au Japon avec une nouvelle progresson des ventes au 2ème trimestre 2025. Pour ce faire, nous travaillons à un plan de continuation, en entretenant un dialogue constructif avec les organes de la procédure et nos créanciers. Nous informerons le marché au fur et à mesure de l’avancement des étapes clés. »



