Poxel récupère les droits de l'Imeglimine auprès de Metavant

LYON, France, le 14 janvier 2021 -- POXEL SA (Euronext : POXEL -- FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui que'à la suite de la décision précédemment communiquée par Metavant de ne pas poursuivre le développement de l'Imeglimine dans un programme de phase III pour des raisons stratégiques, son accord de partenariat avec Metavant sera résilié au 31 janvier 2021. Metavant rétrocèdera à Poxel l'ensemble des droits sur l'Imeglimine, ainsi que l'ensemble des données, matériels et informations, y compris les échanges réglementaires avec la FDA, liés au programme. Metavant n'a droit à aucun paiement de la part de Poxel dans le cadre de la restitution du programme.