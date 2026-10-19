Poxel publie son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2026

Les ventes nettes consolidées de TWYMEEG® au Japon pour le 3ème trimestre 2026 ont atteint 2,9 milliards de yens (16,3 millions d'euros1), en croissance de 29% par rapport au 3ème trimestre 2025.







Les ventes nettes consolidées de TWYMEEG® au Japon pour les neuf premiers mois de 2026 ont atteint 8,1 milliards de yens (44,5 millions d'euros1), en croissance de 32% par rapport aux neuf premiers mois de 2025.







Les ventes nettes de TWYMEEG® ont franchi le seuil contractuel de 5 milliards de yens sur le 1er semestre de l’exercice 2026 de Sumitomo Pharma2 : le taux de redevances perçu par Poxel passe de 8 à 10% sur l’ensemble des ventes nettes de l’exercice, avec effet rétroactif.







Poxel dégage ainsi pour la première fois des redevances nettes positives (en intégrant les redevances dues à Merck Serono) sur l’exercice fiscal 2026 de Sumitomo Pharma.







Poxel a réalisé un chiffre d’affaires de 1 951 k€ au 3ème trimestre 2026, dont 322 k€ d’ajustement rétroactif des redevances du 2ème trimestre 2026.







Sumitomo Pharma anticipe que les ventes nettes de TWYMEEG® franchiront le seuil des 10 milliards de yens sur son exercice 20263.







À l’atteinte de ce palier, Poxel recevra un bonus contractuel de 1 milliard de yens (5,6 millions d'euros1) ; le taux de redevances passera de 10 à 12%.