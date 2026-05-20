 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Poxel publie son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2026 et fait le point sur sa situation
information fournie par Boursorama CP 20/05/2026 à 08:15

• Les ventes nettes consolidées de TWYMEEG® au Japon pour le 1er trimestre 2026 ont atteint 2,3 milliards de yens (12,8 millions d'euros ), en croissance de 36% par rapport au 1er trimestre 2025.
• Poxel a réalisé un chiffre d’affaires de 1 277 k€ au 1er trimestre 2026.
• Les ventes nettes consolidées de TWYMEEG® au Japon pour l’exercice fiscal
2025 de Sumitomo Pharma ont atteint 9,35 milliards de yens (51 millions
d'euros), en croissance de 40% par rapport à l’exercice précédent.
• Au cours de l’exercice 2025 de Sumitomo Pharma , Poxel a reçu des redevances de 10% sur les ventes nettes de TWYMEEG®.
• Sumitomo Pharma anticipe une croissance supérieure à 10% des ventes de TWYMEEG® sur son exercice fiscal 2026 .
• Sumitomo Pharma anticipe notamment que les ventes nettes de TWYMEEG® franchiront le seuil des 10 milliards de yens.
• L’ atteinte de ce palier permettra à POXEL de recevoir un bonus contractuel de 1 milliard de yens (5,5 millions d'euros2) avec un taux de redevances qui passera de 10 à 12 %.

Valeurs associées

POXEL
0,2625 EUR Euronext Paris +5,63%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,58 -1,21%
HAFFNER ENERGY
0,157 +13,28%
CAC 40
7 978,88 -0,04%
NOVACYT
0,69 -1,99%
NANOBIOTIX
36,64 -4,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank