Poxel publie son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2026 et fait le point sur sa situation

• Les ventes nettes consolidées de TWYMEEG® au Japon pour le 1er trimestre 2026 ont atteint 2,3 milliards de yens (12,8 millions d'euros ), en croissance de 36% par rapport au 1er trimestre 2025.

• Poxel a réalisé un chiffre d’affaires de 1 277 k€ au 1er trimestre 2026.

• Les ventes nettes consolidées de TWYMEEG® au Japon pour l’exercice fiscal

2025 de Sumitomo Pharma ont atteint 9,35 milliards de yens (51 millions

d'euros), en croissance de 40% par rapport à l’exercice précédent.

• Au cours de l’exercice 2025 de Sumitomo Pharma , Poxel a reçu des redevances de 10% sur les ventes nettes de TWYMEEG®.

• Sumitomo Pharma anticipe une croissance supérieure à 10% des ventes de TWYMEEG® sur son exercice fiscal 2026 .

• Sumitomo Pharma anticipe notamment que les ventes nettes de TWYMEEG® franchiront le seuil des 10 milliards de yens.

• L’ atteinte de ce palier permettra à POXEL de recevoir un bonus contractuel de 1 milliard de yens (5,5 millions d'euros2) avec un taux de redevances qui passera de 10 à 12 %.