Poxel publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2021 et dresse un bilan de ses activités

• Renforcement de la situation financière avec l'approbation de TWYMEEG® (chlorhydrate d'Imeglimine) au Japon pour le traitement du diabète de type 2, avec :

o le versement de la troisième et dernière tranche du prêt IPF pour 13,5 millions d'euros - inclus dans la position de trésorerie et équivalents de trésorerie du deuxième trimestre de 36,9 millions d'euros

o un paiement d'étape de 1,75 milliard de yens japonais (environ 13,2 millions d’euros, 15,8 millions de dollars américains) par Sumitomo Dainippon Pharma à Poxel en juillet 2021 (non inclus dans la position de trésorerie et équivalents de trésorerie du deuxième trimestre)



• Nouvelle orientation stratégique axée sur les maladies métaboliques rares et maintien de l’engagement de Poxel dans le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) à travers :

o la finalisation du recrutement des patients dans l'essai de Phase II DESTINY-1 pour le PXL065 dans le traitement de la NASH en septembre 2021, dont les résultats sont attendus au troisième trimestre 2022

o les études de Phase IIa de preuve de concept pour le PXL065 et le PXL770 dans l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD), qui devraient débuter début 2022 avec des données attendues fin 2022



• Webinaires le jeudi 23 septembre à 18h00 CEST (en français) et 19h00 CEST (en anglais)