Poxel publie sa position de trésorerie et son chiffre d'affaires de l'exercice 2019 et dresse un bilan d'activité

Lyon, France, le 12 février 2020 - POXEL S.A. (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), publie aujourd'hui sa position de trésorerie et son chiffre d'affaires pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, et dresse un bilan d'activité.



« L'année dernière, nous avons franchi des étapes importantes. Avec notre partenaire Sumitomo Dainippon Pharma, nous avons finalisé avec succès les études du programme de phase III TIMES pour le traitement du diabète de type 2 au Japon. En tant que société basée en Europe, la conduite d'un programme de développement clinique de phase III au Japon démontre nos compétences internes que nous continuons à développer », déclare Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : poxel@newcap.eu