Poxel: procédure de redressement judiciaire ouverte
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 08:10

(Zonebourse.com) - Poxel annonce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, décidée par le Tribunal des Activités Economiques de Lyon le 5 août dernier, à la suite de sa déclaration de cessation de paiements du 29 juillet.

L'exploitation de la société biopharmaceutique se poursuit pendant la période d'observation de six mois. Poxel examinera durant cette période toutes les options lui permettant la poursuite de ses activités, notamment un plan de continuation.

Poxel informera l'ensemble des parties prenantes dès que nécessaire en fonction de l'évolution de sa situation et de l'avancement de la procédure. Elle a demandé à Euronext la reprise de cotation de son action ce 11 août, à l'ouverture des marchés.

Valeurs associées

POXEL
0,4300 EUR Euronext Paris -23,21%
