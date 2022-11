Poxel présente les résultats de phase II (DESTINY-1) du PXL065 pour le traitement de la NASH à la conférence AASLD The Liver Meeting® 2022

- « Late-breaking abstract » sélectionné par l’AASLD comme l'un des meilleurs de l’édition 2022 (« Best of the Liver Meeting »)

- L'étude de phase II du PXL065 pour le traitement de la NASH a atteint son critère principal d'efficacité relatif à la réduction du taux de masse grasse dans le foie pour toutes les doses et a montré une amélioration importante de la fibrose, sans aggravation de la NASH

- Le PXL065 est l'un des traitements en développement les plus avancés dans la NASH, maladie pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé



LYON, France, le 7 novembre 2022 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui que les résultats de son étude de phase II (DESTINY-1) du PXL065 pour le traitement de la NASH ont été présentés à l’occasion de la session « Late-breaking abstract » du Liver Meeting® 2022, organisé par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), qui s’est tenue à Washington, aux États-Unis.



