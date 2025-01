Poxel: obtient un brevet en Chine pour le diabète de type 2 information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 18:27









(CercleFinance.com) - Poxel fait savoir que l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) lui a délivré un brevet (dit 'ZL201980015603.X') concernant l'Imeglimine qui cible le dysfonctionnement mitochondrial et commercialisé au Japon pour le traitement du diabète de type 2.



Ce nouveau brevet protège l'utilisation de l'Imeglimine chez les patients diabétiques de type 2 souffrant d'insuffisance rénale modérée à sévère jusqu'en 2039.



La délivrance de ce brevet vient renforcer les discussions initiées par Poxel afin de développer et de commercialiser l'Imeglimine en Chine, à la suite de la récupération des droits de ce produit par la Société auprès de Sumitomo Pharma dans les pays d'Asie autres que le Japon.



La Société dispose par ailleurs de 3 brevets additionnels en Chine couvrant le processus de synthèse de l'Imeglimine.







Valeurs associées POXEL 0,24 EUR Euronext Paris +15,09%