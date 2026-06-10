 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Poxel nomme Yves Decadt Directeur Général pour accélérer la valorisation du portefeuille et les partenariats stratégiques
information fournie par Boursorama CP 10/06/2026 à 20:45

LYON, France, le 10 juin 2026 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique cotée sur Euronext Paris, annonce la nomination d’Yves Decadt en qualité de Directeur Général avec effet au 10 juin 2026. Il succède à Nicolas Trouche, dont la mission était spécifiquement conçue pour accompagner Poxel durant la période de restructuration ouverte en août 2025, avec pour objectif de mener à bien l’élaboration et la mise en œuvre du Plan de continuation. Cette transition, antérieurement convenue pour intervenir au cours du premier semestre 2026, s’effectue conformément au calendrier prévu. Le Conseil d’administration exprime sa vive reconnaissance à Nicolas Trouche pour l’engagement exemplaire dont il a fait preuve à une étape décisive de l’histoire de la Société.

Valeurs associées

POXEL
0,2230 EUR Euronext Paris -0,67%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,47 +1,22%
CAC 40
8 161,83 -0,51%
SOITEC
125,35 -10,56%
STELLANTIS
5,778 -4,27%
2CRSI
49 -2,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank