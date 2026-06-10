Poxel nomme Yves Decadt Directeur Général pour accélérer la valorisation du portefeuille et les partenariats stratégiques

LYON, France, le 10 juin 2026 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique cotée sur Euronext Paris, annonce la nomination d’Yves Decadt en qualité de Directeur Général avec effet au 10 juin 2026. Il succède à Nicolas Trouche, dont la mission était spécifiquement conçue pour accompagner Poxel durant la période de restructuration ouverte en août 2025, avec pour objectif de mener à bien l’élaboration et la mise en œuvre du Plan de continuation. Cette transition, antérieurement convenue pour intervenir au cours du premier semestre 2026, s’effectue conformément au calendrier prévu. Le Conseil d’administration exprime sa vive reconnaissance à Nicolas Trouche pour l’engagement exemplaire dont il a fait preuve à une étape décisive de l’histoire de la Société.