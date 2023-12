Poxel fait un point sur ses activités

• La Société reste concentrée sur la recherche de financements additionnels afin d’exécuter son plan stratégique dans les maladies rares

• Discussions exclusives avec un investisseur de premier plan afin de monétiser les redevances issues des ventes de TWYMEEG® (Imeglimine) au Japon

• Discussions avancées avec plusieurs partenaires potentiels pour chacun des trois produits propriétaires de Poxel : l’Imeglimine, le PXL065 et le PXL770

• Nouveau plan d'économies, incluant une réduction significative des effectifs, afin d’adapter les ressources aux besoins actuels de la Société dans l’attente de la relance de ses activités de recherche et développement

• Horizon de financement jusqu’en mars 2024 en incluant uniquement les tranches déjà tirées ou entièrement disponibles de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec IRIS



LYON, France, le 21 décembre 2023 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, fait le point sur ses activités.



