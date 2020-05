Poxel fait le point sur ses programmes et annonce des résultats précliniques pour le PXL770, en association thérapeutique dans le traitement de la NASH et pour d'autres maladies métaboliques

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



POXEL SA (Euronext : POXEL FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui de nouveaux résultats précliniques pour le PXL770, candidat le plus avancé issu de sa plateforme AMPK (Protéine Kinase activée par l'Adénosine Monophosphate). Le PXL770, un activateur direct de l'AMPK, a été évalué dans un modèle de NASH chez le rongeur en association avec d'autres composés clés en cours de développement, dont un agoniste FXR (acide obéticholique), un agoniste du récepteur GLP-1 (sémaglutide) et un agoniste des récepteurs ? des hormones thyroïdiennes (MGL-3196). Les résultats confirment que le PXL770 pourrait devenir un nouveau traitement de la NASH et apporter des bénéfices complémentaires en association avec d'autres traitements possédant des mécanismes d'action différents.