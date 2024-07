Poxel fait le point sur sa situation financière pour les deuxième trimestre et premier semestre 2024 et annonce le report de son Assemblée Générale Annuelle

• Extension approuvée au Japon de 2 brevets de TWYMEEG® jusqu’en 2036



• Finalisation en cours des discussions exclusives avec un investisseur de premier plan afin de monétiser les redevances issues des ventes de TWYMEEG® (Imeglimine) au Japon



• Au 30 juin 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 2,8 millions d’euros (3 millions de dollars )



• Horizon de trésorerie estimé suffisant jusqu’à la conclusion de la transaction, en incluant uniquement les tranches déjà tirées ou entièrement disponibles de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec IRIS



• Report de l’Assemblée Générale 2024, assujettie à la publication des résultats annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023





LYON, France, le 15 juillet 2024 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516) publie aujourd'hui sa position de trésorerie, fait le point sur sa situation financière au deuxième trimestre et premier semestre 2024, clos le 30 juin 2024, dresse un bilan de ses activités au 30 juin 2024 et annonce le report de son Assemblée Générale annuelle 2024, compte tenu du décalage de l’arrêté de ses comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023.





