Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma annoncent l'approbation de TWYMEEG® (chlorhydrate d'Imeglimine) pour le traitement du diabète de type 2 au Japon

LYON, France & OSAKA, Japon, le 23 juin, 2021 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), et Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. (siège social : Osaka, Japon ; Directeur représentant, Président et Directeur Général : Hiroshi Nomura ; code de valeurs mobilières : 4506, première section du Tokyo Stock Exchange), ont annoncé que la demande d'enregistrement au Japon du TWYMEEG® (Dénomination commune internationale (DCI): chlorhydrate d'Imeglimine) sous la forme de comprimés de 500 mg , a été approuvée aujourd'hui pour le traitement du diabète de type 2. Le Japon est le premier pays au monde à approuver l'Imeglimine. L'approbation du TWYMEEG repose sur de nombreuses études précliniques et cliniques, dont le programme TIMES de phase III (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety) conduit conjointement par Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma. Ce programme comprenait trois études pivots pour évaluer l'efficacité et la sécurité du TWYMEEG chez plus de 1 100 patients. Dans le cadre de ces trois études, le TWYMEEG a atteint les critères principaux d'évaluation et objectifs et s'est avéré présenter un profil d'innocuité et de tolérance favorable.