Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma annoncent des premiers résultats positifs de la deuxième étude de phase III, TIMES 3, sur l'Imeglimine dans le traitement du diabète de type 2 au Japon

o L'Imeglimine a atteint le critère principal d'efficacité, la baisse de l'HbA1c, et a ainsi montré comment son double mode d'action unique permet d'obtenir une meilleure efficacité en association avec des hypoglycémiants existantso L'Imeglimine a notamment démontré une efficacité particulièrement robuste en association avec les inhibiteurs de DPP4, traitement le plus répandu au Japon, prescrit à environ 80% des patients atteints de diabète de type 2 sous traitemento L'Imeglimine a présenté un profil de tolérance et de sécurité d'emploi favorable dans tous les groupes de traitement, conforme aux essais précédentso L'essai TIMES 2 est le troisième et dernier volet du programme pivotal de phase III TIMES en vue de l'enregistrement de l'Imeglimineo La demande d'enregistrement d'un nouveau médicament (JNDA) pour l'Imeglimine au Japon est prévue en 2020, dans la perspective d'un lancement commercial prévu en 2021Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : poxel@newcap.eu