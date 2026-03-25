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Poxel confirme la mise à disposition de l’emprunt obligataire complémentaire Tranche D PDR dans le cadre du plan de continuation
information fournie par Boursorama CP 25/03/2026 à 21:00

• Financement obligataire complémentaire Tranche D PDR d’IPF pour 3.75 millions d’euros dans le cadre du plan de continuation validé par le Tribunal des activités économiques de Lyon.


• Les obligations Tranches D PDR déjà émises et à émettre sont des obligations simples.


LYON, France, 25 mars 2026 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), une entreprise biopharmaceutique en phase clinique qui a développé des traitements innovants pour des maladies chroniques graves à pathophysiologie métabolique, notamment la stéatohépatite associée au dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares (la « Société »), annonce avoir signé le 25 mars 2026 le nouvel accord de souscription Tranche D PDR avec IPF Partners (« IPF »), pour 3.75 millions d’euros dans le cadre du plan de continuation approuvé par le Tribunal des activités économiques de Lyon le 22 janvier 2026.


Poxel a déjà émis 0.5 million d’euros d’obligations Tranche DPR le 16 février 2026 et prévoit l’’émission de 0.5 million d’euros pour le 26 mars 2026.

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