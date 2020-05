Poxel annonce sa participation prochaine à plusieurs conférences investisseurs virtuelles

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui la participation prochaine des membres de son équipe de direction à plusieurs conférences investisseurs virtuelles qui se tiendront en juin 2020.



- Jefferies Virtual Healthcare Conference 2020 : du 2 au 4 juin 2020

- Citi European Virtual Healthcare Conference 2020 : le 16 et 17 juin 2020

- Forum MIDCAPS Gilbert Dupont : le 18 juin 2020