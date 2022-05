Poxel annonce sa participation prochaine a des conférences scientifiques et investisseurs

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



LYON, France, le 31 mai 2022 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui que l'équipe de Poxel participera à plusieurs conférences scientifiques et investisseurs en juin 2022.