Poxel annonce les ventes de TWYMEEG® (Imeglimine) pour l'exercice 2022

- Les ventes de TWYMEEG au Japon pour l'exercice fiscal 2022 de Sumitomo Pharma ont atteint 2,2 milliards de yens (15,0 millions d’euros), de plus de 20% supérieures aux prévisions

- Les prévisions de TWYMEEG pour l'exercice 2023 s’élèvent à 4,2 milliards de yens (28,9 millions d’euros), ce qui représenterait une croissance de 90% par rapport aux ventes de l'exercice 2022



LYON, France, le 15 mai 2023 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui le chiffre d’affaires lié aux ventes de TWYMEEG® (Imeglimine) pour l’année fiscale et le quatrième trimestre 2022, tel que récemment publié par Sumitomo Pharma (Sumitomo), le partenaire de Poxel commercialisant TWYMEEG au Japon.



