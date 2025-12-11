Poxel annonce les résultats de son Assemblée Générale Mixte du 11 décembre 2025

LYON, France, le 11 décembre 2025 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte s’est tenue le jeudi 11 décembre 2025 à 10h00 à l’Hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache, situé 12 Cours de Verdun-Rambaud Esplanade de la Gare, 69002 Lyon.



Le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents ou représentés était de 19 381 917, soit un quorum de 36,123%.



Les résultats détaillés des votes sur toutes les résolutions, la rediffusion de l’Assemblée Générale, ainsi que la présentation qui a été faite au cours de cette dernière, sont disponibles dès aujourd’hui sur le site de la Société, dans la rubrique Investisseurs / Info des actionnaires / Assemblée Générale.



Le Conseil d’administration de Poxel se félicite de l’adoption des résolutions et remercie les actionnaires de la société pour leur confiance.



La prochaine étape clé sera la validation du plan de redressement par le Tribunal des activités économiques de Lyon prévue en janvier 2026. Ce qui permettra la mise en oeuvre de ce plan au terme de la procédure collective en cours, ouvrant la voie d’un nouvel avenir pour Poxel.