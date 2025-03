Poxel annonce l’obtention d’un nouveau brevet au Japon protégeant l’utilisation de l’Imeglimine chez les patients diabétiques de type 2 atteints d’insuffisance rénale

• Ce nouveau brevet protège l'utilisation de l'Imeglimine chez les patients diabétiques de type 2 souffrant d'insuffisance rénale et bénéficie d’une durée de vie au Japon jusqu'en 2039



• Ce brevet s’inscrit dans la stratégie de Poxel visant à maximiser le potentiel commercial de l'Imeglimine au Japon et au-delà





LYON, France, le 31 mars 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd’hui que l'Office des brevets du Japon a accordé à Poxel un nouveau brevet (n°7635474) couvrant l'utilisation de l'Imeglimine chez les patients diabétiques de type 2 atteints d'une insuffisance rénale modérée à sévère jusqu'en 2039.





