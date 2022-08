Poxel annonce des résultats positifs de l'étude de phase II (DESTINY-1) pour le PXL065, nouveau stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, dans la NASH

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



LYON, France, le 30 août 2022 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies métaboliques chroniques graves, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui les premiers résultats positifs de DESTINY-1 (étude d’efficacité et de sécurité de l’énantiomère R de la pioglitazone (PXL065) stabilisée par substitution au deutérium dans la NASH), une étude de phase II avec le PXL065 dans le traitement de la NASH. Le PXL065 est un nouveau stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, molécule innovante brevetée, qui présente une activation réduite des récepteurs PPARγ, mais conserve les actions non génomiques de la thiazolidinedione (TZD).



Des données complémentaires des résultats histologiques sont attendues en septembre. Les résultats complets de la phase II seront soumis pour présentation lors d'une prochaine réunion scientifique.