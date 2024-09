Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Poxel: accord de financement de 50 M$ avec OrbiMed information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Poxel annonce avoir conclu un accord de financement non dilutif avec OrbiMed, pour un montant de 50 millions de dollars afin de monétiser une partie des futures redevances et des paiements basés sur les ventes de TWYMEEG® réalisées par Sumitomo Pharma au Japon.



TWYMEEG® est le premier produit d'une nouvelle classe chimique de Poxel, commercialisé pour le traitement du diabète de type 2 au Japon.



Poxel a l'intention d'utiliser le produit de la transaction pour poursuivre ses activités dans le domaine des maladies rares, réduire l'endettement de la Société vis-à-vis d'IPF Partners et des banques dans le cadre de son Prêt Garanti par l'État et financer les besoins généraux de la Société.



'Nous entendons finaliser nos discussions avancées en cours avec plusieurs partenaires potentiels pour chacun de nos produits, avant de réaliser nos décisions d'investissement concernant nos plans de développement pour le PXL770 et le PXL065 ', déclare Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel.





Valeurs associées POXEL 0,51 EUR Euronext Paris -7,13%